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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يشارك جمهوره مشهد انتقامه من رحاب وزين في فرحهما

صدى البلد

نشر الفنان حمادة هلال فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل إنستجرام.

 

وظهر بالفيديو بمشهد من مسلسله " المداح" وكتب معلقا:"انتقام المداح بسحره من رحاب وزين ليلة دخلتهما ".

 

و كان قد أشاد الجمهور بذلك المشهد و تلك الحلقة من المسلسل مؤكدين أن حمادة هلال تألق هذا الموسم فى المسلسل.

 

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محمد عز يوجه الشكر لفريق عمل مسلسل المداح في نهاية أيام تصويره

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المداح الحلقة 23.. حمادة هلال يدخل عالم السحر ويفرق بين رحاب وزين

وينافس مسلسل المداح الفنان حمادة هلال في دراما رمضان هذا العام بعدما قرر المطرب أن يقدم عملا مختلفا عن ما قدمه من قبل، ووجد حمادة هلال ضالته فى مسلسل المداح الذي يعود من خلاله إلى الدراما فى إطار اجتماعى ينافس فيه عدد من الأعمال الاجتماعية القوية.

يقتحم مسلسل المداح عالم الروحانيات والتصوف، حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية مشوقة في أحداثها، ويظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.

 

 

 

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المداح الحلقة 23.. حمادة هلال يدخل عالم السحر ويفرق بين رحاب وزين

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