بعد رحيل أخيه.. الأمير ويليام ينوي تجديد النظام الملكي

يحتل الأمير ويليام، البالغ من العمر 38 عاما، المرتبة الثانية في ترتيب ولاية العرش بعد والده الأمير تشارلز البالغ 72 عاما، الابن الأكبر للملكة إليزابيث 95 عاما.

وبحسب ما نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن ويليام لديه خطط كبيرة للتغيير بعد وصوله إلى الحكم، رغم أنه ليس في عجله من أمره ليكون ملكا.

وأضافت الشبكة: «يفكر الأمير ويليام بالفعل في مستقبل النظام الملكي والتغييرات التي سيجريها عليه». وأضاف: «بينما سيحترم البروتوكول، إلا أنه يخطط لتحديث بعض الجوانب في النظام الملكي وجعله أكثر ارتباطاً مع الناس من الأجيال السابقة».





وأكدت تقارير صحافية سابقة أن ولي العهد الأمير تشارلز يسعى إلى إعادة تنظيم القصر الملكي البريطاني، بما في ذلك تقليص دائرة الأشخاص المقربين للعرش البريطاني من أفراد العائلة الملكية.

ويريد الأمير تشارلز اختيار أفراد قلائل يمثلون العائلة الملكية في مجموعة صغيرة.

وكشفت التقارير أن تشارلز يخطط لطرد ابنه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من العائلة المالكة.

بينما يبدو ويليام أكثر حكمة وتقبلا لتصرفات أخيه هاري الذي انفصل عن العائلة الملكية وسافر مع زوجته ميجان وطفلهما ارشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليستقرا فيها ويتنازلا عن الألقاب الملكية.