فنانة شهيرة تتأثر على الهواء: بابا كتب نص ثروته لأختى وبيتجوز بالباقي

شيخ الحارة والجريئة

ردت الفنانة نهلة سلامة، على سؤال : " ليه تجاهلتي ظروف والدك الصحية، ولم تساعدِه ماديًا".



وأضافت نهلة سلامة، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه هذا الكلام غير صحيح، موضحة :" أنا بسافر على طول وعلاقتى بيه طيبة".



ولفتت أن والدها لديه أموال كثيرة، معلقة :" بابا مليونير" ومش محتاج أى مساعدة مالية من أحد.



وأشارت إلى أن والدها عندما تعرض لوعكة صحية تواصلت معه، وتحدثت مع أطباء لعلاجه.



وكشف أن والدها ملحن كبير ولديه أموال كثيرة، وتأثرت على الهواء قائلة: " بابا كاتب نصف ثروته لـ اختى و بيتجوز بالنص الثاني".



