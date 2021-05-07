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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على قيمة جوائز مسابقة تنمية الريف

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة طرح موضوع "تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن" ليكون موضوعًا بحثيًا للمسابقة لعام 2021.

 

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ونوهت جامعة القاهرة على الطلاب المشاركين إبراز  فكرة تنمية الريف المصري، خاصة وأن المساهمة في بناء شخصية المواطن تعد أحد أهداف استراتيجية جامعة القاهرة المعلنة منذ 2017.

كما أعلنت الجامعة أن آخر موعد لتقديم الأبحاث هو 30 سبتمبر 2021، وبعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة يتم إعلان النتائج في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2021، ويعقب ذلك توزيع الجوائز.

 

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وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم تخصيص جوائز قيمتها 70 ألف جنيه للفائزين، وهى:
25 ألف جنيه للفائز الأول. 
15 ألفًا للفائز الثاني.
و 10 آلاف للفائز الثالث.
10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة 2000 جنيه لكل طالب .

جدير بالذكر أن مسابقة "وقف الفنجري" لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها.

وكانت قد احتفلت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت بتوزيع جوائز مسابقة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" التي أطلقتها الجامعة خلال شهر رمضان الماضي Online، لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب  الجامعات المصرية وخريجيها، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية كفاءات وقدرات جيل الشباب في جميع المجالات.

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