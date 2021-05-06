إسلام خليل يكشف حقيقة زواج شعبان عبد الرحيم من منار اللبنانية

خط أحمر

نفى الشاعر الغنائي إسلام خليل، صديق المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، ما تردد عنه خلال الفترة السابقة بشأن زواجه من الفنانة منار اللبنانية، لافتا الى أن "عبدالرحيم " كان يحب زوجته ولا يمكن له أن يرتكب مثل هذا الخطأ، وعن الصورة المنتشرة لهما في إحدى الحفلات علق قائلا: " دي صورة عادية جدا معجبة زي أي حد".

وأضاف إسلام خليل ، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما قامت به منار شو إعلامي من أجل الشهرة والأمر ده منتشر جدا في هذا الأيام".

وعن علاقته بأبناء شعبان عبدالرحيم قال إسلام خليل، "أولاد عم شعبان زي اخواتي أنا كان تعاملي الأكثر مع والدهم وبعض الأوقات كانت يطلب مني عصام كتابة أغان له وكنت دائما أدعمهم وأساندهم في حياتهم الفنية، وصدمت من تصريح عدوية "أبعد عن طريقة أبويا في الغنا".



واستطرد أنا شريك أساسي في نجاح شعبان عبدالرحيم وقضيت معه أكثر من 30 سنة خدمته فيهم بكل إمكانياتي ولم أدخر جهدا".

ولد إسلام محمود محمد خليل عام 1964 بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، والتحق بمعهد المعلمين بالدقي ثم عمل بعد تخرجه مدرسًا للغة العربية بإحدى المدارس بمسقط رأسه.



كتب إسلام خليل عدد من المسرحيات منها باي باي عربـ ورحلة حنظلة، اللعب في الممنوع، وكتب العديد من الأغنيات للفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا من بينها هبطل السجاير، أنا بكره إسرائيل، وكتب أغاني بعض الأفلام منها عسكر في المعسكر،فيلم هندي ، اللي باللي بالك، وشارك في بعض الإفلام منها "شبر ونص".

