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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

توقعات الأبراج الجمعة 8-5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة  الموافق 8-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
 

 

الحمل


من21/3 إلى 20/4
مهنيا: القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك، وتحليلاتك تساعدك كثيرا وتعرف كيف تفرض إرادتك.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك باليقظة والحضور والثقة بالنفس

 


 الثور


من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي وتهدأ وتعمل في صمت

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توقعات الأبراج الخميس 6- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

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الجوزاء


من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: عطارد ببرجك يدفعك لتوطيد علاقاتك ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك ويمدك باليقظة وتنجز واجباتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

 

السرطان


من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لثلاثة أيام.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

 

الأسد


من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع ويساعدك ذلك على التطور.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وقد يقودك ذلك لعلاقات ناجحة، والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بالمحيطين بك.

 

العذراء


من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تضع الأساس لقاعدة مادية متينة وانطلاقات كثيرة.
عاطفيا: فينوس والشمس بمنزل الحظ يعدانك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب، وتقترب بذكاء ممن تحب

 

الميزان


من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تترك نفسك للانفعال والغضب، وكن يقظا لتحمي حقوقك ولا تغامر في قراراتك.

 

العقرب


من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة

 

القوس


من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا يُنسى.
مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك، فقط انتبه في الأمور القانونية وكن ملتزما.

 

الجدي


من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا لسوء التعبير.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، فينوس والشمس في منزل الحب يساعدانك أن تتفاهم وأن تحل الخلافات.

 

الدلو


من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تُعدّ نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك

 

الحوت


من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وأمامك خيارات تميل لبحثها، وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة قبل تنفيذها تفاديا للأخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر، ولا تتسرع في إعطاء وعود، وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.

 

 

الأبراج مهنيا عاطفيا اجتماعيا اليوم

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