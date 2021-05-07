توقعات الأبراج الجمعة 8-5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 8-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



الحمل



من21/3 إلى 20/4

مهنيا: القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك، وتحليلاتك تساعدك كثيرا وتعرف كيف تفرض إرادتك.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك باليقظة والحضور والثقة بالنفس



الثور



من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي وتهدأ وتعمل في صمت

الجوزاء



من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: عطارد ببرجك يدفعك لتوطيد علاقاتك ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك ويمدك باليقظة وتنجز واجباتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

السرطان



من 22/6 إلى 22/7

مهنيا: القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لثلاثة أيام.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

الأسد



من 23/7 إلى 22/8

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع ويساعدك ذلك على التطور.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وقد يقودك ذلك لعلاقات ناجحة، والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بالمحيطين بك.

العذراء



من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تضع الأساس لقاعدة مادية متينة وانطلاقات كثيرة.

عاطفيا: فينوس والشمس بمنزل الحظ يعدانك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب، وتقترب بذكاء ممن تحب

الميزان



من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تترك نفسك للانفعال والغضب، وكن يقظا لتحمي حقوقك ولا تغامر في قراراتك.

العقرب



من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا وعائليا: تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة

القوس



من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا يُنسى.

مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك، فقط انتبه في الأمور القانونية وكن ملتزما.

الجدي



من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا لسوء التعبير.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، فينوس والشمس في منزل الحب يساعدانك أن تتفاهم وأن تحل الخلافات.

الدلو



من 21/1 إلى 19/2

مهنيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تُعدّ نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك

الحوت



من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وأمامك خيارات تميل لبحثها، وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة قبل تنفيذها تفاديا للأخطاء.

عاطفيا واجتماعيا: لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر، ولا تتسرع في إعطاء وعود، وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.