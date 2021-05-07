توقعات الأبراج الجمعة 8-5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 8-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك، وتحليلاتك تساعدك كثيرا وتعرف كيف تفرض إرادتك.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك باليقظة والحضور والثقة بالنفس
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي وتهدأ وتعمل في صمت
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: عطارد ببرجك يدفعك لتوطيد علاقاتك ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك ويمدك باليقظة وتنجز واجباتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لثلاثة أيام.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع ويساعدك ذلك على التطور.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وقد يقودك ذلك لعلاقات ناجحة، والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بالمحيطين بك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تضع الأساس لقاعدة مادية متينة وانطلاقات كثيرة.
عاطفيا: فينوس والشمس بمنزل الحظ يعدانك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب، وتقترب بذكاء ممن تحب
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تترك نفسك للانفعال والغضب، وكن يقظا لتحمي حقوقك ولا تغامر في قراراتك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا يُنسى.
مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك، فقط انتبه في الأمور القانونية وكن ملتزما.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا لسوء التعبير.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، فينوس والشمس في منزل الحب يساعدانك أن تتفاهم وأن تحل الخلافات.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تُعدّ نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وأمامك خيارات تميل لبحثها، وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة قبل تنفيذها تفاديا للأخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر، ولا تتسرع في إعطاء وعود، وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.