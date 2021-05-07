تعرف على مصير "اللي مالوش كبير" بعد إصابه ياسمين عبد العزيز والعوضي بفيروس كورونا

يكشف صدى البلد مصير مسلسل "اللي مالوش كبير " وذلك بعد إصابه النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي بفيروس كورونا .

وعلم صدى البلد أن ياسمين والعوضي قد انتهيا من تصوير دورهما في المسلسل بشكل كامل .. وإن إصابتهما بالفيروس لن تؤثر على عرض المسلسل.

وعلم صدى البلد أن النجم أحمد العوضي و النجمة ياسمين عبد العزيز سيجريان مسحة طبية جديدة يوم الأحد المقبل للتأكد من شفائهم من فيروس كورونا أم لا.

وكشف العوضي لصدى البلد عن تطورات حالته الصحية وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا هو وزوجته ياسمين عبد العزيز .

وقال العوضي " أن حالته الصحية مستقرة .. وانه يخضع للعزل المنزلي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة".

وعلم صدى البلد ان النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوع.

وتخضع ياسمين للعزل المنزلي حيث كانت تعاني في اول ثلاثة ايام من تعب شديد وارهاق وارتفاع في درجه حرارتها .

كما عانت ايضا من تكسير شديد في الجسم وهو ماجعلها تتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة وتمكث في البيت .

بعد إيجابية ياسمين قام احمد العوضي هو الآخر بمسحه طبية في اليوم التالي فكانت النتيجة إيجابية ايضا .

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ.