تحرير 14 مخالفة خرق إغلاق محال بحي غرب أسيوط

في اليوم الأول

أعلنت الوحدة المحلية بحي غرب مدينة أسيوط، عن تحرير 14 محضر غلق لمحلات لمخالفتها قرار مجلس الوزراء بالغلق في تمام الساعة الـ9 مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس 6 مايو 2021 ولمدة أسبوعين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء علي الزحام لمواجهة جائحة كورونا.



كان محافظ أسيوط قد عقد اجتماعًا صباح اليوم وجه خلاله القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتكثيف الحملات المرورية والمتابعة المستمرة لمتابعة الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيتريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءًا مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل فضلاً عن استثناء الصيدليات ومحلات المواد الغذائية والسوبر ماركت ومحلات الخضروات والفاكهة والمخابز ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم فضلا عن التشديد على حملات التأكد من ارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات العامة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وفي هذا الإطار قام المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بحملة مكبرة بحي شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة لمتابعة غلق المحلات في تمام الساعة 9 مساءا بمشاركة أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب ومروان إبراهيم نائب رئيس حي شرق ومسئولي الاشغالات والمتابعة الميدانية بالحيين كما تم شن حملة بالتنسيق مع المرور للتأكد من ارتداء المواطنين للكمامات الواقية بوسائل المواصلات وتم خلال الحملة تحرير عدة محاضر للمخالفين تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط بعدم التعاون في تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الجميع كما نفذت الوحدات المحلية بالمراكز حملات مماثلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحرير المخالفات لغير الملتزمين.



وجدد محافظ أسيوط مناشدته مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).