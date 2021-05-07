محافظ أسيوط: اللجان المشكلة للمتابعة والتقييم تزور مستشفيات الصدر والحميات

لرصد الاحتياجات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار المرور والتفتيش على المستشفيات العامة والعزل من قبل اللجنة المشكلة لذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج أعراض فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين واستقبال الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد والتعامل معها وتقييم الأوضاع وتحديد الاحتياجات اللازمة خلال الفترة القادمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمستشفيات العامة والمركزية والحميات لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمة طبية ملائمة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن مشيداً بما تقدمه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات العامة والمركزية والحميات بكافة ربوع المحافظة لتحديد الاحتياجات وتقييم الأوضاع على الطبيعة ومعرفة الاحيتاجات الحقيقية حيث وصلت تلك اللجنة إلى مستشفيات الصدر والحميات بمدينة اسيوط بعد المرور على عدد من المستشفيات بالمراكز وذلك بمشاركة الدكتور وائل حمدي وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية ، والدكتورة ماريان ممتاز نائب مديرادارةالتفتيش الفني ، والدكتور بيشوي فكري ثابت ادارة السلامة والصحة المهنية ، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير ادارة المتابعه مساعد مدير وحدة الرقابة الداخليه ، وممثل ادارة شئون البيئة بالمحافظة ، وممثل من مديرية القوي العاملة، وممثل من التفتيش والمتابعة بالمحافظة حيث تم التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ اجراءات السلامة والصحة المهنية والتأكد من سلامة خزانات الأكسجين والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بكميات مناسبة على أن تواصل اللجنة أعمالها بالمرور على باقي المستشفيات بمراكز المحافظة خلال الفترة القادمة دون تهاون أو تقاعس.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 842 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة ومدير إداة الطب العلاجي ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الصحة ومدير التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة للمرور على المستشفيات المركزية والعامة والحميات على مستوى المحافظة ودراسة الوضع الحالي وحصر كافة الاحتياجات العاجلة المطلوبة من الأجهزة والمستلزمات على أرض الواقع لدعم جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا لتقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتلبية هذه الاحتياجات وتعظيم امكانيات القطاع الصحي بالمحافظة ،كما جدد مناشدته للمواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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