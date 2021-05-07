عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لرصد الاحتياجات

محافظ أسيوط: اللجان المشكلة للمتابعة والتقييم تزور مستشفيات الصدر والحميات

سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مستشفى الحميات والصدر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار المرور والتفتيش على المستشفيات العامة والعزل من قبل اللجنة المشكلة لذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج أعراض فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين واستقبال الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد والتعامل معها وتقييم الأوضاع وتحديد الاحتياجات اللازمة خلال الفترة القادمة. 

محافظ أسيوط: تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرارات غلق المحلات والكفيهات والمطاعم في التاسعة مساءا

محافظ أسيوط يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومسئولي القطاع الصحي

 

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمستشفيات العامة والمركزية والحميات لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمة طبية ملائمة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن مشيداً بما تقدمه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات العامة والمركزية والحميات بكافة ربوع المحافظة لتحديد الاحتياجات وتقييم الأوضاع على الطبيعة ومعرفة الاحيتاجات الحقيقية حيث وصلت تلك اللجنة إلى مستشفيات الصدر والحميات بمدينة اسيوط بعد المرور على عدد من المستشفيات بالمراكز وذلك بمشاركة الدكتور وائل حمدي وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية ، والدكتورة ماريان ممتاز نائب مديرادارةالتفتيش الفني ، والدكتور بيشوي فكري ثابت ادارة السلامة والصحة المهنية ، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير ادارة المتابعه مساعد مدير وحدة الرقابة الداخليه ، وممثل ادارة شئون البيئة بالمحافظة ، وممثل من مديرية القوي العاملة، وممثل من التفتيش والمتابعة بالمحافظة حيث تم التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ اجراءات السلامة والصحة المهنية والتأكد من سلامة خزانات الأكسجين والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بكميات مناسبة على أن تواصل اللجنة أعمالها بالمرور على باقي المستشفيات بمراكز المحافظة خلال الفترة القادمة دون تهاون أو تقاعس.
كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 842 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة ومدير إداة الطب العلاجي ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الصحة ومدير التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة للمرور على المستشفيات المركزية والعامة والحميات على مستوى المحافظة ودراسة الوضع الحالي وحصر كافة الاحتياجات العاجلة المطلوبة من الأجهزة والمستلزمات على أرض الواقع لدعم جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا لتقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتلبية هذه الاحتياجات وتعظيم امكانيات القطاع الصحي بالمحافظة ،كما جدد مناشدته للمواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

IMG-20210507-WA0041
IMG-20210507-WA0041
IMG-20210507-WA0044
IMG-20210507-WA0044
IMG-20210507-WA0042
IMG-20210507-WA0042
IMG-20210507-WA0043
IMG-20210507-WA0043
IMG-20210507-WA0047
IMG-20210507-WA0047
IMG-20210507-WA0045
IMG-20210507-WA0045
IMG-20210507-WA0046
IMG-20210507-WA0046
IMG-20210507-WA0048
IMG-20210507-WA0048
IMG-20210507-WA0049
IMG-20210507-WA0049
اخبار اسيوط اخبار المحافظات مستشفى الصدر بأسيوط مستشفى حميات أسيوط فيروس كورونا المستجد أشخاص ممنوعة من تلقى لقاح كورونا

موضوعات متعلقة

تحرير 14 مخالفة خرق إغلاق محال بحي غرب أسيوط

محافظ أسيوط: تحرير 122 محضرًا وغلق 9 محلات و19 محضر إشغال

ترشيحاتنا

وزير النقل يعلن التشغيل التجريبي لكوبرى جرجا اعلي السكة الحديد في سوهاج

صلاة التسابيح .. تكفر جميع ذنوبك.. اعرف كيفيتها وفضلها

هات فلوس لادبحك.. أهالي كفر المنفي يروون كواليس ذبح عاطل لوالده

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى.. تلقي ورصد 106 آلاف شكوى واستغاثة خلال الشهر

خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع يقع فيه الكثيرون بعد رمضان

حفيد والي مصر والمليونير الحافي يتصدران قائمة أغنياء مصر سنة 1920

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد أين يحوم الصاروخ الصيني فوق الأرض في هذه اللحظة؟

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

صاحب فرن يذبح زوجته وأبناءه الخمسة ويحاول الانتحار في الفيوم

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

بينها دولة عربية.. خريطة محتملة لمناطق سقوط الصاروخ الصيني التائه

دعاء اخر جمعة فى رمضان

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ