ممشى أهل مصر على الكورنيش يلفت أنظار العالم والافتتاح خلال أيام.. شاهد

إذا قررت زيارة القاهرة وشوارعها بعد غياب فترة ستجد ما لم تكن تتوقعه قبل 6 أو 7 سنوات ، تلك المدينة التي كانت تكتظ بالعشوائية اقتربت الآن من منصبها الجديد بين دول العالم كأحد أجمل المدن العالمية والسر في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منذ البداية وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بمرآة الدولة على الرغم من انشاء عاصمة جديدة الا ان العاصمة القديمة حظيت باهتمام لا مثيل له في العقود السابقة ، وقررت القيادة وضع مخطط شامل لاستعادة محافظة القاهرة التي أبهرت العالم بجمالها ورونقها الساحر في خمسينيات القرن الماضي حينما كانت أجمل مدن العالم.

شمل المخطط إزالة كافة أشكال العشوائية وتطوير وتجميل مناطق العاصمة والحفاظ على ما بها من تراث وآثار وإنشاء محاور جديدة وتطوير كورنيش النيل.

اتجهت الدولة لتحويل الكورنيش إلى مزار عالمي يغير وجه القاهرة ليكون صورة نمطية جديدة لدى العالم بمدى جمال وسحر القاهرة، حيث أعلنت الدولة إنشاء مشروع ممشى أهل مصر ضمن الخطة المتكاملة لتطوير معالم محافظة القاهرة.

التصميمات والشكل النهائي تأخذ المارة في قلب أوروبا ، فالمشروع حول الكورنيش إلى تحفة جمالية ومنتزه لكل المصريين والسياح على أطول وأعرق نهر في العالم ألا وهو نهر النيل.

المشروع بدأ في المنطقة ما بين كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة، وهو عبارة عن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م.

المشروع بحسب ما أعلنت وزارة الإسكان يضم 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالى أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع امتداد 1.8 كيلو متر بداية من كوبري 15 مايو وتنتهي عند كوبري إمبابة.المرحلة الثانية والتي يجري إنشاؤها تبدأ من كوبرى قصر النيل وتنتهي عند كوبرى 15 مايو، كما تشمل المسافة من كوبرى إمبابة حتى كوبرى الساحل بامتداد 2.9 كيلو متر.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة أن المشروع تبلغ تكلفته حوالي 585 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى خلال أيام.

وبحسب المصدر سيتم تخصيص شركة أمن وأخرى للنظافة للحفاظ على أمن المواطنين والحفاظ على نظافة الممشى باستمرار.

وكشفت وزارة الاسكان أن مشروع ممشى أهل مصر يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذ حديثًا، وتساهم في تحسن جودة الحياة للمواطنين، وزيادة المساحات الخضراء ويعمل به 4000 عامل جميعهم من المواطنين المصريين، بخلاف العمالة غير المباشرة.

وكشفت الوزارة أن المشروع سيكون به حوالى 235 شجرة و 62 نخلة، وسيكون هناك محلات لبيع جميع الأشياء، سيكون هناك 19 مبنى.

أما القطاع الثاني من مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، بطول 3.2 كم، ويشتمل على الجزء الجنوبي (كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم - كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول 1.1 كم)، والجزء الشمالي (كوبرى إمبابة الى كوبرى الساحل بطول 1.3 كم)، ويضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 3.1 كم متوسط عرض الممشى العلوى 4.5 م ومتوسط عرض الممشى السفلى 6.5 م، و19 مبنى (مطعم عائم - 3 كافيتريات - 63 محلا تجاريًا - 7 مبانٍ للخدمات)، و9 مدرجات بإجمالي مساحة 638 م2 وتسع 2552 فردًا، ومسرحين بإجمالى مساحة 425 م2 بسعة 1700 فرد، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة لـ صدى البلد ، أن الدولة لن تتوقف بعد هذه المراحل المعلنة حيث سيتم إنشاء الممشى بطول نهر النيل من كوبري تحيا مصر بمنطقة المظلات وحتى حلوان.

من جانبه أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع الهام يعد من اهم المشروعات بالعاصمة و يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، وياتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس.

وأكد اللواء إيهاب الفاررئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن المشروع يتم تنفيذه وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، وإقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدا اقتصاديا، تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار، من خلال إقامة مراسي، ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع، حيث يعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية، والربط بين الرصيف والممشى وسهولة الوصول إلى المسطح المائي مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مناطق انتظار للسيارات، على مستوى منخفض، واستغلال سطحها وواجهتها النيلية في أنشطة ترفيهية.

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