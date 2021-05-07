هيثم شاكر يرد على شائعة إنتاجه لمسلسل رمضاني

نفى الفنان هيثم شاكر، انتاجه لمسلسل رمضاني وإضافة اسم منتج وهمى آخر عليه، متسائلا: هو انا فلوسى كثير اوى كده علشان اعمل في الانتاج؟ خاصة أن انتاج المسلسل يتكلف مبالغ طائلة ويعد أمرا صعبا للغاية.



وأكد "شاكر"، خلال استضافته مع ايناس الدغيدى ببرنامج لحظات جريئة والمذاع عبر برنامج القاهرة والناس، إنه لم ينتج مسلسل حب عمرى بينما كانت الجهة المنتجة للمسلسل هى شركة الدهب وقاموا بالتواصل معه بشان انضمامه للعمل لأداء دور البطل.

ولفت إلى أنه لا يمتلك الأموال الطائلة التى تمكنه من انتاج مسلسل بمفرده ولكن يقتصر دوره في الوقت الحالى على تأدية الأدوار فى الأعمال الدرامية فقط.