التعليم: وظائف للمعلمين في أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالإسكندرية.. قريبا

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه سيتم الإعلان، قريبًا، عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين؛ للالتحاق بـ وظائف في أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة الإسكندرية.



زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر



أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تخطط لـ زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه يتم من خلال هذه المدارس، إدراج العديد من التخصصات الجديدة وفق احتياجات سوق العمل، وبما يتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030.





وقال إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف لتوفير تعليم فني يجمع بين الجانبين النظري والعملي، بما يُمَكّن الطلاب من اكتساب التقنيات والمهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.



وأعلن وزير التربية والتعليم، خلال تقرير رسمي، أعدته الوزارة للكشف عن خططها خلال الخمس سنوات القادمة، أنه من المخطط أن يتم فتح 10 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية على الأقل كل عام، خلال الخمس سنوات القادمة.



وأنشأت وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة الماضية، وشغَّلت 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لطلاب التعليم الفني، وتم عقد 21 شراكة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب المزدوج، وأُنشئت مدارس داخل المصانع، ومدارس داخل المزارع.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة تعمل الآن على تطوير نظام التعليم الفني، لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية، من خلال مدارس مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على عمل شراكات مع أكبر الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، والتي توفر أحسن تطبيق عملي، وتضخ عمالة فنية بجودة عالمية لسوق العمل.



وأضافت وزارة التربية والتعليم: تم إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وماكينات التحكم الرقمي والإلكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الحلي وغيرها من التخصصات والصناعات المتقدمة.



وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين؛ للالتحاق بفريق عمل مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بصيانة وإصلاح السيارات، بحي الأسمرات، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 20 مايو 2021، عبر الرابط التالي: http://tawzef.emis.gov.eg