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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية : الصاروخ الصيني سيمر على غرب الصحراء الغربية مرة أخرى .. فجر اليوم

الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أن الصاروخ الصيني ، سوف يمر مرة أخرى بالاجواء المصرية فجر اليوم الساعة ٤:٤٧ لمده دقيقتين وسبع ثوانى ، فى جنوب غرب الصحراء الغربية

وكان قد مر الصاروخ الصيني بالأجواء المصرية منذ قليل تحديدا في تمام الساعة 10:42 دقيقة مساءا ولمده دقيقتين وعشرين ثانية

وقال الدكتور مكرم إبراهيم، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الوقود ما زال موجودا بالصاروخ الصيني بسبب سرعته المتزايدة، لافتا إلى أنه في حال فقدانه للوقود سيسقط على الفور، كما أنه في حال اقترابه من الغلاف الجوي من الممكن استعادة السيطرة عليه.

 

وأضاف أن الجميع يأمل قيام الصين بمحاولة استعادة السيطرة عليه مرة أخرى عند اقترابه من الغلاف الجوي، فإذا كان يسير بطريقة منتظمة فإنه من الممكن السيطرة عليه على عكس سيره بطريقة عشوائية.

ويعمل المعهد على تحديث الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به، لرصد حركات الأجرام السماوية والكويكبات بسماء القاهرة  ومتابعتها، وكذلك استقبال هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وتعريفهم بكافة الظواهر الفلكية وتعريفهم بها ، والإجابة على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك.

المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي الصاروخ الصيني فجر اليوم

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