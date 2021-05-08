رئيس حكومة الوحدة الليبية يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

أدان رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى.



وكتب الدبيبة - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (ليبيا الحدث) - "‏نقف دائما إلى جانب القضية العادلة للشعب الفلسطيني".. مدينا الهجوم على المسجد الأقصى والإخلاء القسري غير المسبوق للفلسطينيين.



وأكد الدبيبة أن هذه التصرفات تقوض عملية السلام وعلى المجتمع الدولي الالتزام بمسؤولياته بإيجاد حل عادل لصالح الفلسطينيين.