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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 26.. الدهب يقرر الانتقام من الخديوي

غزل والخديوي
غزل والخديوي

بدأت أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "اللي مالوش كبير" المذاع علي قناة " سي. بي. سي" يوميا في تمام التاسعة مساءً، بقيام نادين وعماد بتوزيع ميراث عابد تيمور وكيفية كتابته بينهما والزواج منها بعد انتهاء فترة العدة وأنها لن تستطيع التصرف بدونه أو الغدر به وتطلب كتابة فيلا السخنة باسمها، وفي المقابل تبدأ أسرة غزل في الاتفاق علي تأمين أنفسهم في حالة غدر نادين بهم.

 

بدأت العلاقة بين شقيقة الضابط محمود الرحاوي ومالك شقيق الخديوي وطلبت منه ضرورة اتخاذ خطوة في طريق مستقبلهما لتقوم بالحديث مع والدتها عن حبها لزميل لهم في الجامعة و أنهما يلتقيان سويا في الدروس لتطلب والدتها اسمه ولكنها طلبت منها عدم اخبار شقيقها ولكن والدتها اخبرت الضابط محمود الرحاوي وطلبت منه حماية شقيقته، في المقابل اتصل مالك الخديوي واخبره عن رغبته في تكميل دراسته وانه يريد الارتباط وابلغه أن اهلها لن هيوافقوا به لانه  اخوها ليغضب عليه ويطلب منه الابتعاد عنها وعدم الاتصال بها نهائيا لانهم لن يرضوا به.



قام الخديوي باصطحاب طفليه فارس وسندس للعيش معه في فيلا مع غزل لتذهب قدرية" دينا فؤاد" وتشاجرت مع غزل بعد رفضها تواجدها بالفيلا ليحضر الخديوي ويقوم بطرد قدرية ومنعها من اخذ اطفالها ويبلغها انه معه لفترة ولن يجعل رفعت الذهبي يربيهما، ليقرر رفعت الاجتماع مع رجاله وحسن خاطر للتخطيط من أجل الانتقام من الخديوي وحرق قلبه واختطاف غزل أو مالك أو أحد ابنيه لتنتهي أحداث الحلقة بطلب حسن خاطر باختيار الضحية بعد مقتل ضاحي علي يد الخديوي.

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ابطال مسلسل اللي مالوش كبير


مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

 

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي 2020 من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

 

قنوات عرض المسلسل


يعرض المسلسل على القنوات والمنصات وهي :

 
قناة cbc وcbc دراما
- قناة art حكايات.
- منصة Watch iT.

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