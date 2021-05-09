تعرف على موقع سقوط الصاروخ الصيني

أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الأحد، سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لونج مارش 5 بي.

وقال التلفزيون الصيني الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة هبط في المحيط الهندي، حيث تفكك فوق بحر العرب.

وأوضح أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي، وأن بقايا الصاروخ سقطت بالمحيط الهندي والإحداثيات ترجح منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا.

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسئولين صينيين قولهم إن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلاف الجوي موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، أي في موقع في بحر العرب.

من جانبها، أكدت قيادة قوة الفضاء الأمريكية سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.

وأضافت أن بقايا الصاروخ الصيني سقطت في مكان ما في المحيط الهندي.

وعادت بقايا الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي في الساعة 5.24 صباحًا بتوقيت القاهرة، مع تدمير الجزء الأكبر من مكوناته في تلك المرحلة، وفقًا للتلفزيون الصيني.

في حين تم تحديد توقيت الهبوط عن كثب، لم يكن موقع الهبوط المحتمل واضحًا حتى الدقائق الأخيرة من هبوط الصاروخ.

في إحدى المراحل، كان يُعتقد أن مسار الحطام يمكن أن يسقط شمالًا مثل نيويورك أو مدريد أو بكين، وإلى أقصى الجنوب مثل تشيلي ونيوزيلندا.

يعد إطلاق الصاروخ جزءًا من برنامج الفضاء الصيني الطموح بشكل متزايد، حيث تخطط بكين لما لا يقل عن 10 عمليات إطلاق مماثلة لحمل المعدات إلى المدار. بحسب “سكاي” البريطانية.

وتكتمل المحطة الفضائية بحلول عام 2022 ، وتخطط الصين أيضًا لبناء قاعدة قمرية بالتعاون مع روسيا.