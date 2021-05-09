الإمارات.. شرطة دبي تعتقل أبرز تاجر مخدرات بريطاني

أعلنت شرطة دبي، اليوم “الأحد”، القبض على مايكل موورجان أحد أبرز المطلوبين للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، وهو ينتمي لعصابة إجرام دولية منظمة تمتهن الاتجار بالمخدرات.

وقالت شرطة دبي في بيان لها اليوم، إنها تمكنت من “ إلقاء القبض على مايكل بول موورجان، 35 عاماً، أحد أبرز المطلوبين للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، لانتمائه إلى عصابة إجرام دولية مُنظمة مُتخصصة في الاتجار بالمخدرات، وتورطه في تهريب السموم المخدرة إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد تلقي شرطة دبي النشرة الحمراء من مُنظمة الشرطة الجنائية الدولي"ة الإنتربول”.

وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، أن "القبض على موورجان، يعكس مدى حرص القيادة العامة، بعملها تحت مظلة وزارة الداخلية على ترجمة نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية في العالم، والتصدي للجريمة في كل مكان".

وتقدمت السلطات الأمنية البريطانية بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على سرعة إلقاء القبض على البريطاني موورجان، وحسن التنسيق والحرفية العالية والتعاون معها ومع منظمة " الإنتربول" في عملية ضبطه.

وأشارت إلى أن ذلك المتهم يُعد أحد أبرز الأسماء المطلوبة لديها منذ 8 سنوات، لضلوعه في عمليات الاتجار بالمخدرات على مستوى دولي، ومشاركته كعضو رئيسي في مؤامرة لجلب مئات الكيلوجرامات من مخدر الكوكايين إلى بريطانيا، وتمكنه من الهرب من رجال مكافحة المخدرات لديها.

وأشادت السلطات البريطانية بدور القيادة العامة لشرطة دبي الاستثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك إلقاء القبض على مرتكبيها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم ومنظمة الانتربول.

من جانبها، اكدت نيكي هولاند مدير التحقيقات في الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة أن إلقاء القبض على موورجان جاء نتيجة تحقيقات امتدت لسنوات بالتعاون مع شركاء إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، ونحن ممتنون بشكل خاص لشرطة دبي لجهودهم في تعقبه وإلقاء القبض عليه، وتقدمنا بطلب رسمي إلى دولة الإمارات لاستلامه".

وتابعت "عملية إلقاء القبض على موورجان تعتبر رسالة تحذيرية للهاربين الآخرين بوجود تحرك عالمي لضبطهم، وأن الأجهزة الشرطية حول العالم لا تستسلم أبداً، ولن نُمكن المجرمين من التقاط أنفاسهم".