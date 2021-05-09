تشكيل مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

تنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة فريقي ريال مدريد وإشبيلية، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كما أعلنه الفرنسي زين الدين زيدان كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الوسط: ألفارو أودريازولا - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيدي فالفيردي - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

أما خولين لوبتيجي مدرب إشبيلية، فأعلن تشكيل فريقه الذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس – جول كوندي – دييجو كارلوس – ماركوس أكونيا

خط الوسط: فيرناندو – إيفان راكيتيتش – جوان خوردان

خط الهجوم: سوسو – بابو جوميز – لوكاس أوكامبوس

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز اليوم للانقضاض على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 74 نقطة، فيما يأتي إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.