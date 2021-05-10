حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 5/10 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الأثنين 10 مايو 2021، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



برج الحمل

مهنياً: تعلم كيفية الإستفادة من الفرص لتحقيق نجاح أكبر في عملك.

عاطفياً: كوني مرنة في علاقتك مع شريك ولا تتسرعي في الحديث واتخاذ قرارات محددة بينكما.

صحياً: انزعاج من الوقوف كثيراً ، لذا حاول الاسترخاء



برج الثور



مهنياً: لديك نصيحة علم الفلك لك للعمل قبل اتخاذ أي قرار في أي مشروع.

عاطفياً: حان الوقت لنكون صادقين مع أحبائك بشأن مشاعرك

صحياً: أنت شديد الشغف لسماع أن صحتك ممتازة



برج الجوزاء

مهنياً: تجتاز اختباراً وتحصل على ترقية أو عرض مهم تتوقعه.

عاطفياً: حاولي العمل بسرعة لتغيير طريقة تعاملك قبل أن تسوء الأمور.

صحياً: نظم حياتك وخصص وقتاً للعمل والرياضة وأنت الفائز في النهاية



برج السرطان

مهنيًا: سيزداد عدم التوافق ويؤدي إلى انفصال أو انفصال مهني ، لذا كن حذرًا في هذا اليوم

عاطفياً: أنت تعرف أكثر من غيرك أن الشريك لا يتخذ خطوة حازمة دون استشارتك ، ولا يعامله بنفس الطريقة ، ولا يتجاهله.

صحياً: الأنشطة الرياضية عديدة وتحتاج إلى بعض الهدوء لأنك بحاجة إلى الراحة الجسدية والفكرية



برج الأسد

مهنياً: التعب الذي تشعر به سيختفي بسرعة وستعود إلى نشاطك المعتاد لإكمال عملك

عاطفياً: ينبغي على الحبيب قضاء بعض الوقت معك ، فلا تحرمه من محبتك.

صحياً: تلتقي بشخص مهم يساعدك في التغلب على المشاكل الصحية التي تعاني منها.



برج العذراء

مهنياً: لن تكون قادرًا على التحكم في المواقف إذا تصرفت على عواطفك.

عاطفياً: تبدو أكثر إيجابية في حياتك العاطفية مما يخلق رضا شريكك وقضاء أفضل الأوقات معه.

صحياً: أنت تعيش في بيئة واعية للصحة ، فلا يمكنك الابتعاد عن هذا الجو..

برج الميزان



مهنياً: البيروقراطية في مكان العمل من الأشياء التي تسبب لك إزعاجاً كبيراً ، فمن الأفضل إيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

عاطفياً: انتقاد شريكك يجعلك غاضبًا ويطلب منك البحث عن وقت مناسب للتعامل مع الأمر قبل أن تتعثر.

صحياً: لا تحاول تجنب التمارين التي تحتاج إلى القيام بها لأنها ضرورية لصحتك.

برج العقرب



مهنياً: خذ وقتك في اتخاذ قرارات مهمة خاصة في هذا اليوم الصعب. بدلاً من ذلك ، قم بمراجعة حساباتك على كل مستوى.

عاطفياً: ما تفعله اليوم محفز للغاية ويجعل نجمك يلمع في عيون أحبائك ، لذلك يتحدثون عنك أمام الناس الذين يفتخرون بك.

صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأشياء ، فهذا سيساعد في حماية صحتك.



برج القوس



مهنياً: احتضان الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تشعر بالإثارة عند المحاولة الأولى الاستفزازية

عاطفياً: يمكن للحبيب أن يغفر لك سلوكك المتهور ، خاصة إذا كان يدرك تمام الإدراك لطف قلبك وحسن نيته.

صحياً: ابتعد عن بيئتك المهنية والأسرية المعتادة وانخرط في أنشطة بدنية معتدلة الشدة



برج الجدي



مهنياً: كوّن عصابتك ، الحظ سيدعم خطواتك رغم كل الصعاب ، واليوم ستدعمك بعض زملائك.

عاطفياً: يمكن تحقيق بعض الرغبات ، وتلعب البيئة دورًا كبيرًا في الحفاظ على العلاقة التي تنشأ مع الشريك حتى لا تنهار.

صحياً: ابذل قصارى جهدك لتثبت للجميع أنه يمكنك حماية نفسك من الأمراض وأنك ناجح.

برج الدلو





برج الحوت



مهنياً: كرمك وتعاطفك مع الآخرين من الصفات التي تجعلك مختلفاً وتزيد من توازنك بين الناس ،

عاطفياً: المساواة بينك وبين شريكك في مصلحتك ، وهذا ما يزيد الثقة والتفاهم بينكما ،

صحياً: لا تؤجل بدء التمرين الصباحي حتى يوم غد لأن التضاريس ملحة.