خالد سرحان: الحلقات الأخيرة من "اللى مالوش كبير" حالة فنية رائعة

كشف الفنان خالد سرحان ، عن أنه ستشهد الحلقات المتبقية من مسلسل «اللى مالوش كبير» للنجمة ياسمين عبد العزيز ، الذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان الكريم، أحداثا مثيرة وصراعات تصاعدية أكثر من المتوقع بينه وبين سيف الخديوى والذي يجسد هذه الشخصية النجم أحمد العوضى، مضيفًا، لإنهاء هذا الصراع الفكرى والدموى بينهما ، بلمسة سحرية تثيرها الحبكة الدرامية مع مرور الأحداث .

أكد سرحان ، أن بعد زواجه من قدرية فيعمل على إرضاءها وتلبية غرضها بالإنتقام من الخديوى ، فتتمثل هذه الأحداث بمفاجآت صادمة للمشاهدين فمنها وقوع الخديوى في أكثر من مكائد وتربصات شيطانية تقلب المائدة على رأسه بشن هجومًا لازعا عليه، فيتسبب ذلك فى فقدان أقرب الناس إليه ويتم قتله بالفعل ليحزن عليه مدى حياته وتبدأ مرحلة الانتقام الدموية.

وتكتّم سرحان عن الخوض في التفاصيل فى أكثر من ذلك وغيرها من الأحداث، مُعبًرا، عن إعجابه الشديد بقلم السيناريست عمرو محمود ياسين، وقوة الحبكة من التشويق وتصدرها بهذه الرؤية البصرية للمشاهد.

وأضاف سرحان، بأن تعد هذه المشاهد بمثابة حالة فنية رائعة ، لما لها من تضمين فنى يشمل الحركة والتنقلات التشويقة المليئة بالإثارة المثيرة الاكشن الغير معتاد تقديمه من قبل، مضيفا أن جميع المشاهد المصيرية بينه وبين سيف الخديوى، جميعها بمثابة مشاهد «الماستر سين» لما لها حنكة فنية متغيرة عند رؤيتها على الشاشة الذهبية وغيرها .

وأعرب سرحان ، عن سر سعادته الكبيرة بردود أفعال التى تلاقها حول شخصية رفعت الذهبى، من خلال التعليقات الإيجابية من المتابعين له عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، ووصفه بلقب «الحاوى» الذي عندما يظهر يخطف الأضواء من حوله وغيرها من التعليقات ، مشيرًا إلي أن من ساعده في ذلك هو تواجد كاست هذا العمل المميز حوله والذي يغلبهم صفة التعاون أثناء الكواليس ، لافتًا ، بأن العمل مع هذا الكاست ممتع للغاية .

واستكمل سرحان ، بأن وجود مخرج بموهبة مصطفى فكرى هو السبب الرئيسى لإخراج طاقته بهذه الصورة، بما له من فنيات وتقنيات عملية محنكة فى أخذ الكادرات والزوايا الحرفية المتطابقة مع رسم الشخصية فى سطورها على الورق.

وقال سرحان: استطاع مسلسل «اللى مالوش كبير» على استحواذ مشاهدة عدد كبير من الجمهور، واستخدام المصطلحات التعبيرية لسيف الخديوى فمنها على الله حكايتك ووحش الكون وغيرها، مؤكداً أن نهايات الحلقات تميزت بتشويق الجمهور مما جعلهم ينتظرون الحلقات القادمة بشغف.

وتابع : " هناك بالفعل مجهود كبير مبذول" على مدار 26 الحلقة الماضية، جعلته من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان الجارى، بالإضافة، إلى تصدره أكثر من مرة وصيف تريند جوجل والسوشيال ميديا بعد عرض معظم حلقاته بشكل دورى منتظم .

واستكمل سرحان ، بأن مسلسل « اللي مالوش كبير» حقق مَرْدُودَا كبيرًا مع مختلف الشرائح فى مجتمعنا المصرى ، لاسيما ، بأنه مليئًا بالأحداث الساخنة والصراعات الكبيرة بين الأبطال، بالإضافة، إلى الأداء التمثيلى والديكورات والملابس والصورة التي برع صناع المسلسل فى تقديمها للجمهور لكى يظهر بهذا الشكل .

وفى سياق آخر كشف سرحان، بأنه حريص على متابعة مسلسل "الإختيار 2" حيث إنه عمل وطنى مهم ولابد من كشف حقيقة كل ما دار فى تلك هذه الفترة من حكم الإخوان، مضيفًا، بأنه فخور بكل من شارك فى هذا العمل الضخم الذى نال إعجاب الجميع، بالإضافة إلى حرص المخرج بيتر ميمى على ظهوره بشكل يليق بالدراما المصرية .

وجدير بالذكر بأن مسلسل «اللى مالوش كبير » تدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن ويتضمن نخبه من النجوم أبرزهم، النجمة ياسمين عبد العزيز ، أحمد العوضى ، خالد سرحان ، خالد الصاوى ، دينا فؤاد ، دنيا عبد العزيز ، فتوح أحمد ، عايدة رياض ، بدريه طلبة ، أحمد عبدالله محمود ، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد ، محمود حافظ ، بسنت النبراوى ، هدى الإتربى ، أحمد الرافعى ، محمود ياسين " جونيور" وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.