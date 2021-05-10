عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سرحان: الحلقات الأخيرة من "اللى مالوش كبير" حالة فنية رائعة

صدى البلد

كشف الفنان خالد سرحان ، عن أنه ستشهد الحلقات المتبقية من مسلسل «اللى مالوش كبير» للنجمة ياسمين عبد العزيز ، الذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان الكريم، أحداثا مثيرة وصراعات تصاعدية أكثر من المتوقع بينه وبين سيف الخديوى والذي يجسد هذه الشخصية النجم أحمد العوضى، مضيفًا، لإنهاء هذا الصراع الفكرى والدموى بينهما ، بلمسة سحرية تثيرها الحبكة الدرامية مع مرور الأحداث .

أكد سرحان ، أن بعد زواجه من قدرية فيعمل على إرضاءها وتلبية غرضها بالإنتقام من الخديوى ، فتتمثل هذه الأحداث بمفاجآت صادمة للمشاهدين فمنها وقوع الخديوى في أكثر من مكائد وتربصات شيطانية تقلب المائدة على رأسه بشن هجومًا لازعا عليه، فيتسبب ذلك فى فقدان أقرب الناس إليه ويتم قتله بالفعل ليحزن عليه مدى حياته وتبدأ مرحلة الانتقام الدموية.

وتكتّم سرحان عن الخوض في التفاصيل فى أكثر من ذلك وغيرها من الأحداث، مُعبًرا، عن إعجابه الشديد بقلم السيناريست عمرو محمود ياسين، وقوة الحبكة من التشويق وتصدرها بهذه الرؤية البصرية للمشاهد.

txt

مسلسل المداح الحلقة 10 .. خالد سرحان يضرب محمد عز

txt

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27.. ذبح شقيق أحمد العوضي

وأضاف سرحان، بأن تعد هذه المشاهد بمثابة حالة فنية رائعة ، لما لها من تضمين فنى يشمل الحركة والتنقلات التشويقة المليئة بالإثارة المثيرة الاكشن الغير معتاد تقديمه من قبل، مضيفا أن جميع المشاهد المصيرية بينه وبين سيف الخديوى،  جميعها بمثابة مشاهد «الماستر سين» لما لها حنكة فنية متغيرة عند رؤيتها على الشاشة الذهبية وغيرها .

وأعرب سرحان ، عن سر سعادته الكبيرة بردود أفعال التى تلاقها حول شخصية رفعت الذهبى، من خلال التعليقات الإيجابية من المتابعين له عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، ووصفه بلقب «الحاوى» الذي عندما يظهر يخطف الأضواء من حوله وغيرها من التعليقات ، مشيرًا إلي أن من ساعده في ذلك هو تواجد كاست هذا العمل المميز حوله والذي يغلبهم صفة التعاون أثناء الكواليس ، لافتًا ، بأن العمل مع هذا الكاست ممتع للغاية .

واستكمل سرحان ، بأن وجود مخرج بموهبة مصطفى فكرى هو السبب الرئيسى لإخراج طاقته بهذه الصورة، بما له من فنيات وتقنيات عملية محنكة فى أخذ الكادرات والزوايا الحرفية المتطابقة مع رسم الشخصية فى سطورها على الورق.

وقال سرحان: استطاع مسلسل «اللى مالوش كبير» على استحواذ مشاهدة عدد كبير من الجمهور، واستخدام المصطلحات التعبيرية لسيف الخديوى فمنها على الله حكايتك ووحش الكون وغيرها، مؤكداً أن نهايات الحلقات تميزت بتشويق الجمهور مما جعلهم ينتظرون الحلقات القادمة بشغف.

 وتابع : " هناك بالفعل مجهود كبير مبذول" على مدار 26 الحلقة الماضية، جعلته من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان الجارى، بالإضافة، إلى تصدره أكثر من مرة وصيف تريند جوجل والسوشيال ميديا بعد عرض معظم حلقاته بشكل دورى منتظم .

واستكمل سرحان ، بأن مسلسل « اللي مالوش كبير» حقق مَرْدُودَا كبيرًا مع مختلف الشرائح فى مجتمعنا المصرى ، لاسيما ، بأنه مليئًا بالأحداث الساخنة والصراعات الكبيرة بين الأبطال، بالإضافة، إلى الأداء التمثيلى والديكورات والملابس والصورة التي برع صناع المسلسل فى تقديمها للجمهور لكى يظهر بهذا الشكل .

 

وفى سياق آخر كشف سرحان، بأنه حريص على متابعة مسلسل "الإختيار 2" حيث إنه عمل وطنى مهم ولابد من كشف حقيقة كل ما دار فى تلك هذه الفترة من حكم الإخوان، مضيفًا، بأنه فخور بكل من شارك فى هذا العمل الضخم الذى نال إعجاب الجميع، بالإضافة إلى حرص المخرج بيتر ميمى على ظهوره بشكل يليق بالدراما المصرية .

وجدير بالذكر بأن مسلسل «اللى مالوش كبير » تدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن ويتضمن نخبه من النجوم أبرزهم، النجمة ياسمين عبد العزيز ، أحمد العوضى ، خالد سرحان ، خالد الصاوى ، دينا فؤاد ، دنيا عبد العزيز ، فتوح أحمد ، عايدة رياض ، بدريه طلبة ، أحمد عبدالله محمود ، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد ، محمود حافظ ، بسنت النبراوى ، هدى الإتربى ، أحمد الرافعى ، محمود ياسين " جونيور" وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

أحمد العوضى خالد الصاوي ياسمين عبد العزيز بسنت النبراوي محمود ياسين مسلسل اللي مالوش كبير

ترشيحاتنا

وفاة الموسيقار والعازف عبده داغر عن عمر 85 عاما

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الاثنين 10-5-2021

احترس .. هذا الفعل يبطل ثواب الأعمال الصالحة في العشر الأواخر

رئيس الوزراء يتفقد وحدات الاسكان المخصصة لسكان العشوائيات بـ"أكتوبر"

أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الاثنين

وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء نظام النقل السريع وأتوبيسات BRT على الدائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

مقتل وإصابة 12 شخصا في هجوم استهدف مركزا للشرطة في الصومال

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

محافظ القليوبية يوجه بالتحقيق فى مصرع طفل صدمته سيارة قمامة بشبرا الخيمة

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

يمكنها رفع فيل.. شاهد عجوز 71 عامًا تحطم الأرقام القياسية في رفع الأثقال|بالصور

لسبب غريب.. كوافيرة تقص رموش عميلة بعد تركيبها.. صور

فيديو

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ