مسلسل النمر 27.. هنا الزاهد تفتح النار على محمد إمام

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل النمر تصاعدا فى الأحداث نستعرض من خلال السطور التالية

ذهب “عبد الله رضوان” محمد إمام للاطمئنان على زوجته “ شمس الحلق” نرمين الفى" بعد إطلاق النار عليها فى حفل الزفاف.

ونشب شجار بين “عبد الله رضوان” والحلق "بيومى فؤاد" والذى اتهمه بأنه السبب فى هذا للحصول على الميراث سريعا.

و اعترفت “شمس الحلق” بأن من قام بأطلاق النار عليها هو خاله ناصر لرغبته فى الزواج منها قبله.

ونجح النمر فى الوصول إلى منفذ عملية ضرب النار فى حفل الزفاف، والذى أخبره أن شخص لا يعرفه منحه أموالًا طائلة وطلب منه ضرب النار وإفساد الفرح، ليكتشف أنه ابن أخو شمس حسن الحلق، والذى أخبره أن ملك هي التى طلبت أن يقتل النمر كمهر لها.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.