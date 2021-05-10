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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احمد الفيشاوي من الجيم

اشفط كرشك...أحمد الفيشاوي يؤدي تمرينات قاسية في الجيم

احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي

نشر أحمد الفيشاوي صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وظهر أحمد الفيشاوي وهو في الجيم وعلق علي الصور قائلا : " اشفط كرشك يا فيشاوي تمام بطل ".

 

وأثار كليب أغنية الفنان أحمد الفيشاوى التى تحمل اسم "نمبر 2" حالة من الجدل الواسع فور طرحها منذ أيام .

واتجهت الأنظار إلى الحرب الشرسة التى تجمع بين الفيشاوي الصغير ومحمد رمضان بعد حالة التحدى التى طفت على السطح منذ إعلان الأول عن هذه الأغنية.


وينتظر الفيشاوي عرض فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلًا.


الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكودراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد.

احمد الفيشاوي بطل انستجرام الفن الجيم الكرش

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