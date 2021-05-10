هاني مهنا: عبد الحليم حافظ لم يتزوج سعاد حسني.. ومفيد فوزي كان بيلسن

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي، سؤالا للفنان هاني مهنا، قائلة :" هل تصريحات الإعلامي مفيد فوزي عن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني حقيقية ".

وأجاب هاني مهنا في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة "المذاع على قناة " القاهرة والناس "، :" محصلش الزواج ده وحليم اتضايق من حديث مفيد فوزي في هذا الأمر ".

وأضاف هاني مهنا:" مفيد فوزي كان بيلسن في موضوع زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني، ولم يحدث زواج بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني ".

وتابع هاني مهنا:" كان هناك علاقة طيبة وحب متبادل بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني لكن لم يحدث زواج بينهما ".

وأكمل :" الأطباء منعوا عبد الحليم حافظ من أي ارتباط أو علاقة زوجية بسبب حالته الصحية ".

