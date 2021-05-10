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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ازالة مجسمات السيارات التالفة فى مكة.. صور

ازالة مجسمات السيارات
ازالة مجسمات السيارات التالفة فى مكة| صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمجسمات السيارات التالفة، و التي جاءت ضمن مبادرة رسم_وطن، حيث نالت تلك المجسمات العديد من التعليقات السلبية، ابرزها تشويه الرؤية البصرية، لما تتضمنه من لمسات تبدو غريبة من الوهلة الأولى.

 

اعتمدت هذه المبادرة على اظهار الدور المتبع لعملية إعادة التدوير، و جاءت هذه الاطلالة بالتعاون مع الفنانة التشكيلة  شاليمار الشربتلي، حيث استخدمت مجسمات لسيارات حقيقية تحتوي على تداخل للعديد من الألوان عبر 3 منصات ثابتة.

و علق عدد كبير من الفنانين التشكيليين على هذه الفكرة، و وصفت بأنها لا تليق بمستوى الحدث، و أن المدينة تستحق الأجمل، كأعمال أشهر الفنانين والنحاتين مثل خوان ميرو وفازريلي، و هنري مور، بالإضافة إلى مواهب احترافية اخرى لفنانين سعوديين، معربين عن كامل الاحترام للأمانة العامة بجدة وهي القائمة على تلك المبادرة.

و وجهت أمانة جدة الشكر للفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي على مجهودها أيضا لهذه الفكرة، بالإضافة إلى الجمهور لتفاعلهم، مؤكدة أن الهدف من تلك المبادرة هو تحسين المظهر البصري للمدينة، و أهمية إعادة التدوير وتحويل السيارات التالفة إلى مجسمات فنية.

و في النهاية وجه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة ، بإزالة المجسمات بعد أن تفاعل عدد كبير من مختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والفنانين التشكيليين معربين عن استيائهم لهذه المجسمات، متمنين انطلاق أعمال اخرى تحمل لمسات فنية تعكس العديد من عناصر المتعة البصرية.

مجسمات السيارات السيارات التالفة مواقع التواصل الاجتماعي رواد مواقع التواصل الإجتماعي

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