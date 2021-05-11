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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة جديدة تسجل أول إصابات بالسلالة الهندية من كورونا

السلالة الهندية
السلالة الهندية

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابتين بالسلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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وزير الصحة الروسي: لدينا السلالة الهندية من فيروس كورونا

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خرجت عن السيطرة.. إعلان خطير لمنظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الهندية

وأكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا (كوفيد-19) أحد العوامل التي أدت إلى ما أسمته السلطات "تسونامي كورونا" لأنها أكثر عدوى وفتكاً كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

 

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن سواميناثان، الأحد الماضي، إن النسخة المتحورة (بي واحد 617) التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في أكتوبر الماضي هي حتماً أحد العوامل الأساسية في تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

 

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تصنف هذا المتحور ضمن قائمة المتحورات الأكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس لأنّ قدرته على التفشي أكبر وكذلك قدرته على تخطي الدفاعات التي توفرها اللقاحات، كما أن معدل الوفيات التي تسجل لدى المرضى الذي يصابون به هي أعلى منها لدى المرضى الذي يصابون بالنسخة الأصلية".

 

وأوضحت أن هناك طفرات لهذا المتحور تزيد من معدلات انتقال العدوى، ويمكنها أن تجعله أيضاً مقاوماً للأجسام المضادة التي اكتسبها الجسم سواء من خلال التطعيم أو من إصابته بالفيروس بصورة طبيعية.

 

وزارة الصحة الفلبينية فيروس كورونا المستجد السلالة الهندية كوفيد19 منظمة الصحة العالمية

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