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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

هجمة مرتدة 28 .. المسلسل يوثق لحظة تنحي الرئيس الأسبق مبارك واستهداف أمن مصر

الرئيس الراحل محمد
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الـ 28 لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

 

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 27.. اندلاع مظاهرات 25 يناير ومقتل شقيق أحمد عز

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هجمة مرتدة الحلقة 26 ..أحمد عز يبدأ مهمته بمصر بعد أحداث يناير

 

ملخص أحداث الحلقة الثامنة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة 

 

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة، بمشهد حزين من سيف العربي "أحمد عز" ، بعد مقتل شقيقه الدكتور حازم على أيدي الجماعات الارهابية، ويذهب له الضابط أكرم "نضال الشافعي" ويخبره بتخليص إجراءات الدفن، بينما تنهار الأم "ماجدة زكي" لوفاة ابنها الصغير. 


وتعلم دينا ابو زيد "هند صبري" خبر وفاة شقيق سيف ومنار، وتذهب لتأدية العزاء ، دون أن تظهر أي معرفة بسيف العربي، بينما يقوم ضابط المخابرات الأجنبي ريكاردو (قيس الشيخ نجيب) بالسفر إلى مصر، وتضعه المخابرات المصرية تحت المراقبة. 


ويذهب سيف العربي، ويقابل ريكاردو ويصطحبه إلى فندق صغير في وسط القاهرة، في الوقت الذي ترصد فيه المخابرات المصرية، عدد من العناصر التابعة لأجهزة مخابرات أجنبية، جاءت إلى مصر تزامنا مع مظاهرات 25 يناير. 


ويتصرف سيف العربي مع ريكاردو بشكل تلقائي ويذهبان سويا إلى التحرير للمشاركة في المظاهرات، وتختتم أحداث الحلقة بتنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عن منصب رئيس الجمهورية، بينما يغضب جبران من عدم تأجج الوضع في مصر، ويأمر بتحريك العناصر الإرهابية والسلاح إلى مصر عبر سيناء.

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

 

تعرض قناة dmc الفضائية حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

 

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

 

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

 

يشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده؛ لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة. 

مسلسل هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة احمد عز هند صبري مبارك الرئيس مصر

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