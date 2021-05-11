كوريا تكرم اسم اللواء أحمد فولي بنوط الرياضة من الدرجة الأولى

التقى الدكتور حازم فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بكوريا الجنوبية، كل من هوانج هيي، وزير الرياضة والثقافة والسياحة الكوري، وتشونجوون تشو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بالعاصمة سول حيث تسلم نوط الرياضة من الدرجة الأولي الممنوح من الرئيس الكوري مون جي إن تكريما لاسم الراحل اللواء أحمد محمد فولي التي شملت مسيرته الرياضية تبوأ مناصب نائب رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.



ذكر السفير حازم فهمي في هذا السياق أن رياضة التايكوندو تحت رئاسة اللواء الفولي للاتحاد الإفريقي انتشرت في ربوع القارة لتشمل إثنان وخمسون دولة إفريقية من إجمالي أربع وخمسون دولة، حيث صنفت كأكبر قارة من ضمن القارات الخمس من حيث عضوية الدول بالاتحاد الدولي للتايكوندو. كما توجت جهود الراحل اللواء أحمد فولي بتحقيق إفريقيا خمسة ميداليات أوليمبية في دورة أوليمبياد ريو عام 2016 حصلت عليها كل من مصر، وساحل العاج، والنيجر، وتونس.



أضاف الدكتور حازم فهمي أن جهود الراحل أحمد فولي شملت زيارة إلي عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج في عام 2018 ضمن وفد لرياضة التايكوندو من كوريا الجنوبية لتعزيز جهود السلام بين الدولتين الجارتين من خلال رياضة التايكوندو. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلي أن رياضة التايكوندو بدأت في الإنتشار دوليا بفضل شخصيات رياضية بارزة مثل الراحل اللواء الفولي حتى انتقلت إلى العالمية وأصبحت أحد الرياضات المعترف بها دوليا في إطار دورات الألعاب الأوليمبية.