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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها.. شاهد

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز ودنيا

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة، محملة بالدعوات، إلى والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام .


وكتبت دنيا سمير غانم: "الليلة آخر ليالي الشهر الكريم، لعل فيها تكون إجابة من المولى- عز وجل- لدعائنا، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا لطيف يا كريم، الطف بعبادك سمير غانم ودلال عبد العزيز، وسائر المرضى، وأنعم عليهم بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما".
 

وأكملت: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على سمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيهم جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِهم وعافِهم واعف عنهم وعنا، واشملهم واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّهم وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين".
 

وتابعت دنيا سمير غانم: “يا إلهي، اسمك شفاؤنا، وذكرك دوائنا، وقربك رجائنا، وحبّك مؤنسنا، ورحمتك طبيبنا ومعيننا في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم”.
 

واختتمت: "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي سمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى وتمدّهم بالصحّة والعافية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا جميعا يا  رب،  وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين".

 

 

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