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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى مجددا

قوات إسرائيلية تقتحم
قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى مجددا

تجددت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وجنود الاحتلال الإسرائيلي؛ إثر اقتحام القوات الإسرائيلية، باحات المسجد الأقصى، فجر اليوم الأربعاء.
 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع عدة إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى.
 


وأشار نشطاء فلسطينيون إلى اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى مجددا، والاعتداء على المصلين؛ ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة.
 

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وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الأربعاء إن شابا قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الفوار، جنوبي الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.
 


وأطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر من 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على قصف برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية إن ذلك هو أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل منذ نشأتها.
 

بينما أعلنت "سرايا القدس" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، شن هجوم صاروخي بـ100 صاروخ تجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت.

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