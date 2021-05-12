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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر الحلقة 29.. نيللي كريم تعتزل السوشيال ميديا

نيللي كريم
نيللي كريم

شهدت الحلقة 29 من  مسلسل “ضد  الكسر" إخلاء سبيل كل من ملك وسلمى ومصطفى، كما سلم الضابط هاني سلمى الهاتف المحمول الخاص بها وأشار إلى أنه قد شاهد فيديو حادث سلمى وتورط ليلى به وأخبر سلمى أنه لن يُدخل شابة صغيرة في أي مشكلة بسبب هذا الفيديو وشكرته سلمى، أما الأموال فأكد لها أنه سيتم الكشف عليها والتأكد من مصدرها ومن ثم سيعيدها إليها.

وذهب الدكتور نبيل إلى القسم للاطمئنان على سلمى وقابل كريم وتحدث كلاهما ونصحه الدكتور نبيل أن يمنح سلمى ما يسعدها، وحاول كريم إصلاح علاقته بسلمى وذهب إليها المنزل ولكنها ترفض المحاولة تمامًا وتؤكد أنه من الأفضل أن يفترقا ويعيش كل منهما بمفرده.

أما مصطفى فيبحث عن عمل جديد وينجح في المقابلة وبالفعل يتم تعيينه في الشركة التي تقدم إليها، ويعود كل من إياد ونادين إلى بعضهما البعض ويعيد إياد إليها المطعم الذي سبق وحصل عليه منها.

فيما أخبرت نيللي ؛ محمد فراج انها تفضل عدم عودتهم لبعض مرة اخري وان يكونوا أصدقاء ؛ وانتهت الحلقة على قيام نيللي كريم باتخاذ قرار باعتزال السوشيال ميديا والتفرغ لحياتها.

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مسلسل ضد الكسر الحلقة 26 .. كريم يكتشف خيانة المحامي واتفاقه مع إياد

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مسلسل ضد الكسر الحلقة 27.. مقتل مصطفي درويش واتهام نيللي كريم

أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.


برومو مسلسل ضد الكسر


وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم  خلال برومو المسلسل،  وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر


تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام

 

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