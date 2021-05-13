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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطبة عيد الفطر .. وزير الأوقاف ينشر نصها .. ويؤكد: لا تزيد عن 10 دقائق

صدى البلد

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية نص خطبة عيد الفطر المبارك المقرر الحديث بها  في جميع مساجد الجمهورية حيث حدد لها مدة 10 دقائق ضمن ضوابط صلاة العيد في المساجد  .

 

وأكد الوزير  على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

 

تضمنت الخطبة آداب العيد ومدى وجوب التحلي بها واتباعها خاصة وانه يوم الجائزة  .

 

كما تضمن نص الخطبة ضرورة المواظبة على الطاعات بعد رمضان لان المواظبة على الطاعات بعد شهر رمضان من علامات قبول الصيام والصلاة.

نص الخطبة: 

 

 

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