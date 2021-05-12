محافظ أسيوط: إنهاء تعقيم وتطهير 4085 مسجدًا استعدادًا لصلاة العيد
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية انتهت من تطهير وتعقيم وتجهيز جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار من مديرية الأوقاف لصلاة عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتعقيم والتطهير تنفيذًا للاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا.
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تحديد 4085 مسجدًا بجميع مراكز ومدن وأنحاء المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وهي نفس المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة مؤكدا أنه تم تطهير وتعقيم المساجد وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منعاً لانتشار فيروس كورونا بين المصليين.
وأشار المحافظ إلى إنه لن يتم السماح بأداء صلاة العيد بالساحات.
ونوه أن مدة صلاة العيد 15 دقيقة منها 7 دقائق خصصت للتكبيرات و7 دقائق للخطبة موجهًا جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد منعًا لانتقال العدوى داعيا الله حفظ مصر وشعبها من أي مكروه وسوء.