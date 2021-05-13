أنت بلا أرض وبلا ملة وبلا هواية.. حمو بيكا يوجه رسالة للصهاينة.. شاهد

وجه حمو بيكا، رسالة للصهاينة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتب حمو بيكا: “رسالة إلى الصهاينة.. انت بلا ارض وبلا ملة وبلا هواية ونحن العرب جميعاً نكرهكم جمعياً ونساند اشقائنا بغزة - فكافكم قتل في اشقائنا الفلسطنين الأبرياء .

واخختم بيكا : جهنم وبس المصير اليكم انتم ومن يساندكم #غزة_تحت_القصف ”.

ويذكر أن قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه تم محاربته كثيرا من قبل "نقابة المهن الموسيقية" أثناء أزمته مع الفنان هانى شاكر.

وأضاف “بيكا” خلال لقائه مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أنه لم يعترض على قوانين "نقابة المهن الموسيقية"، معقبا: "كان لازم تحتضنى".