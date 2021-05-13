محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية

للتهنئة بعيد الفطر المبارك





استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك حيث ضم الوفد كل من القس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية والقس صموئيل عادل الراعي الشريك للكنائس الانجيلية بأسيوط والقس عادل عبدالمسيح رئيس مجمع أسيوط الانجيلي وفي حضور الشيخ صموئيل باقي نائب رئيس سنودس النيل الانيجلي بمصر.



وقدم وفد الكنيسة الانجيلية أسمى وأرق التهاني لمحافظ أسيوط بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متنمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن وأن يزول الوباء ويحفظ الله مصر والمصريين.

ومن جانبه أعرب محافظ أسيوط عن شكره وتقديره لزيارة وفد الكنيسة مؤكدًا على النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن تلك المشاعر التى تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات مؤكدًا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الإخوة بين أبناء الوطن الواحد والتي تتجلى في ابهى صورة لها بأسيوط لافتا إلى أهمية دور الكنيسة في توعية المواطنين بالالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات خلال هذه المرحلة الحرجة لمواجهة فيروس كورونا وأهمية التسجيل تلقي اللقاح حرضا على سلامة الجميع.

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