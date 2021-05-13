تفاصيل جديدة في إصابة مدير المنتخب الأولمبي بـ فيروس كورونا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة اخر المستجدات بشأن الحالة الصحية للدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي بعد إصابته بفيروس كورونا.

كان مدير منتخب أوليمبي الفراعنة تعرض للإصابة بفيروس كورونا وخضع للعلاج داخل احدى المستشفيات مؤخرا.

قال المصدر، إن الدكتور علاء عبد العزيز تجاوز المرحلة الصعبة خلال رحلة علاجه في المستشفى عقب الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: مدير المنتخب الأولمبي يستجيب إلى بروتوكول العلاج الذى يخضع له بإحدى المستشفيات وحالته المعنوية مرتفعة.



يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب يشارك في أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة التي ضمت منتخبات استراليا والأرجنتين وإسبانيا.





