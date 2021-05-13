رسالة من عادل إمام لمتابعيه في عيد الفطر

هنأ الفنان عادل إمام متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعيد الفطر المبارك.



ونشر عادل إمام صورة له وعلق قائلا: "‬‏ كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك" .

وكانت دار الإفتاء أعلنت أن اليوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .



وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.