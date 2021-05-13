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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرنوت: ليلة صعبة على إسرائيل بسبب «سجيل»

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ رؤساء البلديات بالاستعداد لـ "ليلة صعبة".

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وجاء ذلك عقب إعلان كتائب القسام الفلسطينية، إطلاق صواريخ من نوع "سجيل" على مدينة بئر السبع المحتلة.

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش هاجم بالفعل المئات من أهداف حماس، وبعد قليل سيتجاوز الـ 1000 هدف.

وأضاف نتنياهو خلال زيارته إحدى بطاريات منظومة القبة الحديدية، أن استخدام بطاريات من القبة الحديدية يسمح لإسرائيل بالهجوم، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يواصل مهاجمة حماس، والدفاع عن إسرائيل.

وعن الهجوم على غزة، قال نتنياهو، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكن من خلال الحزم الشديد في الدفاع وفي الهجوم سيتم تحقيق الهدف.

وبعد اجتماع عسكري، أكد أنه سيتم تكثيف الهجمات العسكرية على غزة والزيادة من وتيرتها، معلنا أن جيش الاحتلال قتل قادة ميدانيين من حركة حماس، مهددا باستهداف آخرين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام الفلسطينية مدينة بئر السبع بنيامين نتنياهو منظومة القبة الحديدية

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