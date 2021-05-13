المقاومة الفلسطينية تمطر إسرائيل بوابل كثيف من الصواريخ .. فيديو

ذكرت القناة "13" العبرية، اليوم الخميس، أن وابلا "كبير جداً" من الصواريخ أطلق على مركز النقب وعسقلان وغلاف غزة بالداخل المحتل.

ومن جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن وابلاً كثيفاً من الصواريخ أطلق على عدة مناطق منها عسقلان.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة إثر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" بطاريات مدفعية الاحتلال "الهاوتزر" شرق غزة بـ12 صاروخ من طراز Q20.



وأعلنت القسام قصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية من طراز "سجيل".

من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق رشقات صاروخية لاستهداف منصة القبة الحديدية في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة.

ووجهت سرايا القدس رشقات صاروخي باتجاه عسقلان وسديروت بعشرات الصليات المكثفة من الصواريخ.