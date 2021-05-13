صواريخ كتائب القسام تصيب 3 مبان في بئر السبع

أفادت القناة "7" العبرية، اليوم الخميس، بإصابة 3 مبانٍ بشكل مباشر في قصف فلسطيني من كتائب القسام على بئر السبع المحتلة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام إطلاق رشقة صواريخ على بئر السبع المحتلة، ورشقة أخرى على قاعدة حتسريم الجوية التي ينطلق منها الطيران الحربي لقصف المدنيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة للاحتلال الإسرائيلي. وقالت القسام إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة تجاه أسدود وعسقلان رداً على استمرار استهداف المدنيين في فلسطين.

وأشارت القسام إلى اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل مستوطنة إسرائيلية بعد إصابتها بجراح خطيرة في القصف القسامي الأخير لأسدود.

وحذرت سرايا القدس، اليوم الخميس، إسرائيل من تبعات شن عملية برية، مؤكده أنها ستكون "اقصر الطرق إلى النصر".

وقالت حركة "حماس" الفلسطينية إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى مساء اليوم الخميس، اتصالا من "الأشقاء في مصر".