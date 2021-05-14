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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تماثلهم للشفاء

مستشفى أبوتيج للعزل تحتفل بخروج 12 حالة متعافيًا من كورونا

احتفال أطباء مستشفى
احتفال أطباء مستشفى عزل أبوتيج بشفاء 12 حالة

أعلنت مستشفى أبوتيج للعزل بأسيوط،  خروج 12 حالة من فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء.


أوضح مصدر مسئول بالمستشفى ، أن الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية بعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفى.
فيما حرص الأطباء والتمريض والعاملون بالمستشفى على الاحتفال بالحالات، والتقاط الصور التذكارية معهم رافعين علامة النصر.


ووجه الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الشكر للطاقم الطبي بمستشفى أبوتيج، على جهدهم وتكاتفهم في علاج المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم الحالات المصابة على مدار الساعة، حتى تماثلهم للشفاء.

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وفي سياق اخر تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء وتجهيز مولد للاكسجين بمستشفى الايمان العام بحي غرب مدينة أسيوط وذلك في ظل تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأسياسية للمستشفيات خلال جائحة كورونا كما تفقد سير العمل واطمئن على منظومة الاكسجين بمستشفى الحميات وذلك في إطار لمتابعة الدورية بالمستشفيات والحرص على حصول المرضى على أفضل خدمة طبية فضلا عن التأكد من انتظام العمل وتوافر مخزون للأدوية والمستلزمات الطبية والاكسجين الطبي خلال أجازة عيد الفطر المبارك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية. 


حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد الأعمال الانشائية لمبنى مولد الاكسجين بمستشفى الايمان العام والذي يقوم بتوليد الاكسجين الطبي وضخه بخزانات الأكسجين وشبكة غازات المستشفى ويعتبر طفرة تكنولوجية في مجال التجهيزات الطبية وذلك في إطار دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الاساسية بجميع المستشفيات لمواجهة جائحة فيروس كورونا مقدما الشكر لوزيرة الصحة ولاسكان لدعمها اللامحدود للخدمات الصحية بالمحافظة بما يضمن كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى موجها وكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من الإنشاء وتشغيل المولد لتلبية احتياجات المستشفى والاكتفاء الذاتي من الاكسجين كما تابع سير العمل بمنظومة تانكات الأكسجين والأرصدة المتوفرة بالخزانات واطمئن على توافر كميات منه تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توافر اسطوانات الاكسجين مشددًا على المتابعة الجيدة خاصة خلال أجازة عيد الفطر وتوافر الأرصدة الكافية.
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل مشيرا إلى وجود متابعتة المستمرة للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا مؤكدا إنه تم تشكيل لجان من قبل لتقييم بالمستشفيات وتوفير احتياطات من خزانات الأكسجين بما يدعم احتياجات المستشفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء أزمة كورونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لتخطى هذه المرحلة بسلام.
فيما أشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة إلى المرور على كافة المستشفيات للتأكد من استعدادها خال أجازة عيد الفطر المبارك وتشكيل لجان لمتابعة التجهيزات ورفع كفاءة ما تحتاجه المستشفيات لافتا إلى أن مولد الاكسجين الجاري إنشاؤه بمستشفى الايمان بسعة 100 متر مكعب وبتكلفة تصل إلى 17 مليون جنيه ليكفي احتياجات المستشفى بالكامل وكذلك لملئ الاسطوانات لباقي المستشفيات والوحدات ويقلل التكلفة والاستهلاك للاكسجين وتخفيف العبء عن الدولة.

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