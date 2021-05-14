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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي عن فروع الجامعات الأجنبية: لتعزيز الصلات مع الدول المتقدمة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا قدمه د.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي القائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية حول منظومة أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة من الوزارة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، والصادر بشأنها قرارات جمهورية.

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وأشار التقرير إلى أن فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة في مصر، هي:

أولًا: مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بموجب القرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2019.

ثانيًا: مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية بموجب القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019.

ثالثًا: مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفورد شاير البريطانية بموجب القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019.

رابعًا: مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير) بموجب القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المسستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة استهدفت من إنشاء فروع الجامعات الأجنبية تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالي في مصر ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، فضلًا عن توفير نفقات الابتعاث وجذب الطلاب الوافدين من خارج مصر، وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالي والبحث العلمي؛ للاستفادة من التجارب الدولية.

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