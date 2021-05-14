أردنيون يحتشدون قرب الحدود من أجل نصرة فلسطين ..فيديو و صور

احتشدت أعداد كبيرة من الأردنيين اليوم الجمعة قرب الحدود الأردنية الفلسطينية في منطقة الاغوار الجنوبية نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وهتف المحتجون بعبارات ضد الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرين العدوان على قطاع غزة والانتهاكات في المسجد الأقصى والقدس.

كما هتف المتظاهرون بحياة جلالة الملك عبدالله الثاني، وطالبوا بفتح الحدود، وحيوا الوحدة الأردنية الفلسطينية.

ورددت الجموع، "الله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، و"على الحدود على الحدود"، و"على الأقصى رايحين شهداء بالملايين".

وأدى المتواجدون في موقع الاعتصام صلاة الجمعة..