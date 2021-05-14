عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردنيون يحتشدون قرب الحدود من أجل نصرة فلسطين ..فيديو و صور

صدى البلد

احتشدت أعداد كبيرة من الأردنيين اليوم الجمعة قرب الحدود الأردنية الفلسطينية في منطقة الاغوار الجنوبية نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وهتف المحتجون بعبارات ضد الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرين العدوان على قطاع غزة والانتهاكات في المسجد الأقصى والقدس.

الأردن..حشود جماهيرية تشارك فى مسيرات نحو الحدود مع فلسطين اليوم

#فلسطين_تنتفض يشعل تويتر .. ومغردون : القدس عربية

كما هتف المتظاهرون بحياة جلالة الملك عبدالله الثاني، وطالبوا بفتح الحدود، وحيوا الوحدة الأردنية الفلسطينية.

ورددت الجموع، "الله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، و"على الحدود على الحدود"، و"على الأقصى رايحين شهداء بالملايين".

وأدى المتواجدون في موقع الاعتصام صلاة الجمعة..

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
الأردن صلاة الجمعة فلسطين قطاع غزة غزة الاحتلال الحدود الأردنية المسجد الأقصى الشعب الفلسطيني الاغوار الاحتلال الاسرائيلي

موضوعات متعلقة

ماكرون يعلن دعم وساطة الرئيس السيسي للتهدئة في فلسطين

أمريكا تسحب 120 عسكرياً من إسرائيل بسبب التصعيد مع فلسطين

ترشيحاتنا

سفيان رحيمي علي أعتاب الأهلي .. تفاصيل

فيديوجراف.. تجاهلته .. أزمة جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها

دراسة تكشف المادة المسببة لـ تجلط الدم بعد تلقي لقاح كورونا

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر

بث مباشر.. صلاة الجمعة ثاني أيام العيد من الحرمين الشريفين

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

احذروا.. تناول هذه الأدوية قبل تلقي لقاح فيروس كورونا

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

رياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس ثالث أيام عيد الفطر ودرجات الحرارة

بعد اعترافها .. إلقاء القبض على متحولة جنسيا

حماس تعلن استهداف مصنع للكيماويات في مستوطنة نير عوز بطائرة مفخخة

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ