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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الورقة الخضراء أمام الجنيه

للتعاملات الأونلاين.. سعر صرف الدولار في البنوك بختام ثاني أيام العيد

سعر الدولار
سعر الدولار

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، سعر بيع الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الجمعة 14 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك للتعاملات الأونلاين خلال غلق البنوك بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

 

سعر الدولار في البنك المركزي

بحسب آخر تحديث، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.62 جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع .

 

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.65 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.64 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (كريدى اجريكول ، المصرى للتنمية الصادرات ، الاهلى المتحد، البركة ،المصرى الخليجى ،بلوم، التعمير و الاسكان،عودة،قطر الوطنى،العربى الافريقى الدولى ،المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،المصرف العربى الدولى،اتش اس بى سى HSBC) حوالي 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك(الكويت الوطنى NBK، المصرف العربى الدولى، الاسكندرية ) حوالي 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك(مصر، الاهلى، المصرف المتحد ،التجارى الدولى CIB، فيصل الإسلامى،العقارى المصرى العربى،مصر ايران للتنمية،قناة السويس ) حوالي 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه.

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.


واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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