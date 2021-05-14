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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية: تدخلوا فورا لوقف عدوان إسرائيل على غزة

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية

أدانت الرئاسة الفلسطينية "عمليات القتل الوحشية المبرمجة" التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد الشهداء إلى 122 شهيدا في غزة، و10 شهداء في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وهذا التوتر وهذه الدماء التي سالت من أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار هذه الممارسات الإجرامية، وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والسريع لوقف هذا العدوان الإسرائيلي كي لا تخرج الأمور عن السيطرة.

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وأشادت الرئاسة الفلسطينية بصمود وصبر الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وخاصة في القدس وفي قطاع غزة الذي يتعرض منذ عدة أيام إلى هجمة شرسة أدت إلى قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت والأبراج السكنية، وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف فوراً، والذي لا يمكن السكوت عليه.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسحب جميع المستوطنين والجنود الإسرائيليين من "القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين".

كما دعت الرئاسة مجلس الأمن الدولي، وأطراف الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات حفاظاً على الأمن والسلم وفقاً أحكام القانون الدولي.

فلسطين إسرائيل غزة قصف الضفة الغربية

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