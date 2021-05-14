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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موضوع خطبة الجمعة القادمة كفُّ الأذى عن الناس صدقة

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف، عن  موضوع خطبة الجمعة القادمة  تحت عنوان "كفُّ الأذى عن الناس صدقة ".

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وطالبت الوزارة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.
 

وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة الخطبة كف الأذى عن الناس صدقة

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