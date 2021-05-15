شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة أبراج الشيخ زايد في غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط منطقة أبراج الشيخ زايد في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأضافت الوكالة أن "ثلاثة مواطنين على الأقل استشهدوا، فيما أصيب آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بخمسة صواريخ منزلين مأهولين بالسكان في منطقة تلة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بعضهم بحالة الخطر، وتم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي القريب من المكان.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

ومساء الجمعة، قالت وزارة الصحة بقطاع الغزة إن حصيلة الإصابات الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس وقطاع غزة، بلغت حتى الآن أكثر من 1300 إصابة، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الشهداء وصل 28 شهيدًا.

