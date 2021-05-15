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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرح شعبان لخطيبها علي غزلان : تفائلت بالخير و لقيتك

صدى البلد

نشرت فرح شعبان ملكة جمال مصر في عام 2017، صور من حفل خطوبتها على اليوتيوبر علي غزلان على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

 ووجهت فرح شعبان رسالة رومانسية لخطيبها علي غزلان قائلة: " قالوا زمان تفائلي بالخير تلاقيه ولقيتك".

و كان قد أعلن اليوتيوبر على غزلان، خطوبته علي فرح شعبان ملكة جمال مصر لسنة 2017، ونشر غزلان صورا من حفل خطوبته على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

ووجه على عزلان رسالة رومانسية إلى خطيبته  قائلا: " رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم.. كل انسان ليه ٢٤ قيراط فحياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي".

وأضاف على غزلان: "من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأنى كنت تايه وفجأة وصلت".

واستكمل غزلان رسالته الرومانسية لخطيبته: "أول ما قابلتك حسيت اني أخيراً في المكان المناسب.. كنت بدور على الحب طول السنين اللي فاتت ولما قابلتك اكتشفت اني كنت بدور عليكي انتي.. كنت فاكر اني متأخر.. بس معاكي اكتشفت ان كل حاجة بتيجي في وقتها.. وان المعجزة اللي عشت بطلبها من ربنا عشان تغير حياتي كانت (انتي)".

 

 

 

صور خطوبة علي غزلان خطيبة علي غزلان علي غزلان

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