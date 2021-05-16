مدينة حدائق أكتوبر تدخل عصر الأبراج.. فيديو

74 برجاً على طريق الواحات

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إنه تم رفع كفاءة العديد من غرف المحابس لمحطات المياه، وتغيير وعمل صيانات متعددة للعمل، على ألا يكون هناك انقطاعات للمياه مع ضبط الضغوط بجميع أرجاء المدينة.

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه تم البدء في تنفيذ ٢٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"، ودخول عصر الأبراج لمدينة حدائق أكتوبر من خلال البدء في تنفيذ ٧٤ برجاً على طريق الواحات.

وتابع رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه تم رفع كفاءة وصيانة 20 ألف م٢ من الطرق الرئيسية والمحاور بالمدينة، بجانب تنفيذ 25 ألف م٢ بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ٣٩٠ فداناً، و٢٦٢ عمارة.

وأشار مصطفى إلى أنه تم تسليم 981 وحدة سكنية بمختلف المشروعات ( الإسكان الاجتماعي - سكن مصر - دار مصر).