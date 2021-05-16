عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 نصائح للمرأة المقبلة على قيادة السيارة

افضل 5 نصائح للمرأة
افضل 5 نصائح للمرأة المقبلة على قيادة السيارات

تشكل قيادة السيارات أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، وهناك بعض الخطوات التي يجب مراعتها في حالة قيادة السيارة في الفترات الأولى، خاصة بالنسبة للسيدات، والتي لها عامل مهم على كشف مجريات الطريق والتعامل الجديد في مختلف الظروف.. يقدم موقع "صدى البلد" أفضل 5 نصائح للمرأة المقبلة على قيادة السيارات.

1 – ضبط مقعد القيادة 

يجب أن نضبط مقعد القيادة جيدًا قبل أن ننطلق إلى رحلتنا، وأن يكون موضع القدم مناسب تمامًا لدواسة البنزين والفرامل، وللدبرياج في حالة قيادة سيارة مانيوال، وللتحكم جيدًا في حركة السير.

2 – المرايات 

من الضروري أن نضبط المرايات الجانبية ومرآة الصالون الداخلية، حتى نكشف عن جميع النقاط أثناء القيادة.

3 – وسائل التحكم 

في حالة الانتقال من حارة مرورية إلى أخرى، فلابد من تفعيل الإشارة الجانبية المناسبة، واستخدام المرآة الجانبية لتفادي مخاطر السيارت القادمة من الناحية الخلفية، كما يجب تفعيل زر الانتظار في حالة الاصطفاف، أو إعطاء إشارة تحذير.

4 – القواعد المرورية

يجب أن نلتزم بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها، مع ترك مسافة مناسبة للأمان، بالاضافة إلى تجنب مشكلة الوقوف المفاجئ، والانتباه للإشارات المرورية، ونقاط عبور المشاه.

5 – الابتعاد عن التشتت 

ربما تتعرض السائقات والسائقين الجدد إلى حالة من التشتت التي تنتج عن ردود الأفعال الغير متوقعة، أو تحديات الطريق المختلفة، ولذلك ننصح دومًا بالقيادة الحكيمة، وتجنب جميع الأمور السلبية أو المضايقات، والتركيز على هدف واحد وهو الوصول إلى لقب السائقة الماهرة.

افضل 5 نصائح قيادة السيارات المراة السيارات حياتنا اليومية الفترات الاولى السيارة

ترشيحاتنا

نشرة فلسطين| تفاصيل ليلة جديدة من جرائم حرب إسرائيل ..وارتفاع عدد شهداء غزة إلى 147

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

منظمة إسرائيلية: جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب في غزة

أهم الأخبار.. سقوط صاروخ فضائى أمريكي بعد 3 دقائق من إطلاقه .. والأزهر يكشف بالوثائق زيف امتلاك اليهود للقدس

البحوث الفلكية يعلن عن وصول المسبار الصيني تيانوين- 1 للمريخ

ضياع قمرين لمراقبة الأرض.. أسباب فشل المرحلة الثانية لإطلاق صاروخ روكيت الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ