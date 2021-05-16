هوندا: إصدار سيفيك Siو Type-R بناقل حركة يدوي فقط

أعلنت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات أن الإصدارين Si و Type- R من سيارتها الشهيرة سيفيك يتوافران بناقل حركة يدوي فقط، ولن يتوافر خيار أوتوماتيكي.

فتكلفة تطوير ناقل حركة جديد للطرازات منخفضة الحجم ليست له جدوى تجارية قوية بالنسبة إليها، خاصةً بالنظر إلى أن معظم سياراتها الأخرى تستخدم ناقل حركة CVT.

السيارة سيفيك تعتبر واحدة من أطول سيارات هوندا عمرًا، فقد تم تقديم الجيل الأول منها في عام 1972، ومرت بعدة أجيال بلغت 12 جيلاً، كان آخرها الجيل الثاني عشر الذي تم تقديمه في 17 نوفمبر 2020 كطراز 2021.

والجدير بالذكر ان السيارة سيفيك Type R حصلت على لقب أسرع سيدان على حلبة نوربورجرينج، و استطاعت تحقيق رقم قياسي جديد على حلبة نيفير مانيي كور بقيادة السائق المحترف إستيبان جويرييري، ليتم تحطيم الرقم القياسي ﻷسرع سيارة ذات دفع أمامي على هذه الحلبة بمقدار 5 ثوان.

تفوق أداء جويرييري على سيفيك Type R القديمة بمقدار 5 ثوانٍ، حيث انهى المضمار خلال 2:01.5 دقيقة، بينما أنهت سيفيك القديمة الحلبة نفسها خلال 2:06.4 دقيقة، وهي بالطبع أرقام لا تقارن باﻷسطور مايكل شوماخر الذي أنهي هذا المضمار خلال 1:15.37 ضمن فعاليات سباق جائزة فرنسا الكبرى عام 2004.

قال جويرييري أن Type R سيارة تُشعِر بالثقة، حيث انها مستجيبة للغاية مع ردود فعل ممتازة، حيث تعيد تعريف ما يمكن للسيارات أمامية الدفع أن تفعل.